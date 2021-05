Robert De Niro miał wypadek w Oklahomie

Nowa produkcja Martina Scorsese „Killers of the Flower Moon” to oparta na książce Davida Granna „Czas krwawego księżyca” historia serii morderstw Indian z plemienia Osagów, jakie miały miejsce w Oklahomie w 1920 roku. Nazwano je Reign of Terror – rządami terroru.

Zdjęcia zaczęły się w hrabstwie Osage w Oklahomie, są realizowane w dwóch miastach Fairfax i Pawhuska, gdzie stanęła replika kościoła z lat dwudziestych XX wieku. W rolach głównych występują dwaj ulubieni aktorzy reżysera Leonardo DiCaprio i Robert DeNiro. DeNiro gra bogatego i wpływowego ranczera, Di Caprio – jego bratanka ożenionego z Indianką.