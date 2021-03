Berliński Złoty Niedźwiedź dla Radu Jude

Złoty Niedźwiedź odbywającego się wirtualnie festiwalu w Berlinie przypadł filmowi Rumuna Jadu Jude „Bad Luck Banging or Loony Porn”. To historia nauczycielki, której nagranie trafia do internetowego portalu. Tyle, że jest to nagranie ostrego seksu z partnerem. Wokół burzy, jaką wydarzenie to wywołuje, Jude buduje swój film. Diagnozujew nim stan dzisiejszego społeczeństwa rumuńskiego, ale też bawi się scenkami-uogolnieniami ludzkiej kondycji.

„To film rozbudowany i dziki, sprytny i dziecinny, geometryczny i żywy, nieobliczalny w najlepszym znaczeniu tego słowa. Atakuje widza, wywołuje niezgodę, ale nie pozostawia nikogoobojętnym”.