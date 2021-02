Naomi Watts zagra u Szumowskiej i Englerta

Międzynarodowa kariera Małgorzaty Szumowskiej rozwija się w błyskawicznym tempie. Przyhamowana na chwilę przez pandemię, teraz wybucha z nową siłą. „Śniegu już nigdy nie będzie” jest polskim kandydatem do rywalizacji o Oscara w kategorii filmu zagranicznego i przez znaczące pisma filmowe wymieniana jest w gronie piętnastu tytułów, które mogą trafić na tzw. „Krótką listę” A „Variety” jako pierwsze ujawniło, że wkrótce ruszy produkcja jej nowego filmu „Infinite Storm”. Prawa do filmu w Stanach ma Bleecker Street , zaś na arenie międzynarodowej - Sony Pictures Worldwide Acquisitions. Film ten, podobnie jak „Śniegu już nigdy nie będzie” Szumowska wyreżyseruje razem z operatorem Michałem Englertem.

“Infinite Storm”, którego scenariusz napisał Josh Rollins, oparty jest na autentycznej historii Pam Bales opisanej w reportażu Ty Gagne „High Places: Footprints in the Snow Lead to an Emotional Rescue”. Bales, pielęgniarka i przewodniczka górska poszła na samotną wyprawę na Górę Waszyngtona. Tam złapała ją burza śnieżna. Walczyła o życie własne i potrzebującego pomocy nieznajomego. Scenarzysta zna ten świat doskonale, sam był kiedyś górskim przewodnikiem. „Ta historia zaczyna się jak podróż kobiety w poszukiwaniu siebie i zmienia się we wstrząsającą opowieść o przetrwaniu. Z dumą przenosimy dramatyczne wydarzenia z życia Pam Bales na duży ekran” - powiedział dziennikarzowi „Variety” Andrew Karpen, dyrektor generalny Bleecker Street

Sama Szumowska zaś stwierdziła: „Cieszę się, że mogę współpracować z tak znakomitymi partnerami, jak Sony, Bleecker, Maven. I oczywiście z Naomi Watts, którą podziwiam i z którą od dawna chciałam pracować. Pam to niezwykła, odważna kobieta. Jej podróż fascynuje i niesie nadzieję. Josh stworzył silną i emocjonalną historię o woli przetrwania, która jest tak potrzebna w tych mrocznych czasach”.