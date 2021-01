„Listy do M. 4” tylko w streamingu

Zdjęcia do „Listów do M.4” zaczęły się w styczniu 2020, jeszcze przed pandemią. Producenci zapowiadali wówczas premierę w dniu 4 listopada 2020. To był naturalny termin – w końcu akcja kolejnych filmów toczy się przed świętami Bożego Narodzenia.

Druga fala zachorowań na Covid-19 znów zamknęła kina, więc producenci i dystrybutorzy z Kino Świata zdecydowali się wprowadzić film wyłącznie w Internecie. W Player.pl będzie go można oglądać od 1 lutego.