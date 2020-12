Pierwsze nagrody w Gdyni

Jury konkursu filmów krótkich obradujące pod przewodnictwem producentki Anety Hickinbotham główną nagrodę im. Lucjana Bokińca przyznało filmowi „Alicja i żabka” Olgi Bołądź, który został wyprodukowany przez Studio Munka-SFP, Shootme Production, TVN Film, Chimney Poland i Gerlsy. To historia 14-letniej dziewczynki, która zachodzi w ciążę. Swoją decyzję jury uzasadniło: „Każda bajka ma swoje przesłanie, ale i każda bajka musi się też kiedyś skończyć. Za przedstawienie w baśniowej formie procesu przejścia z czasu dzieciństwa w dorosłość i pokazanie, że aby stać się dorosłym to najpierw trzeba pozwolić sobie być dzieckiem”. Film Bołądź dostał też wyróżnienie od marki Irena Eris.

Nagroda specjalna jury przypadła filmowi „Równonoc” Darii Kasperek ze Szkoły Filmowej w Łodzi, a wyróżnienie odebrał Daniel Kocur za etiudę „Dalej jest dzień”, reż. Damian Kocur.

Konkurs filmów mikrobudżetowych oceniało juryw składzie: reżyser Filip Bajon, producentka Agnieszka Wasiak oraz reżyser i operator Marcin Koszałka. Przyznali oni dwa równorzędne wyróżnienia. Pierwsze odebrała Sandra Drzymalska za „wyjątkowo ciekawe portrety młodych bohaterek w filmach „Ostatni Komers” Dawida Nickela i „Każdy ma swoje lato” Tomasza Jurkiewicza. Laureat głównej nagrody za film mikrobudżetowy ogłoszony zostanie podczas uroczystości zamknięcia festiwalu.

Na Młodej Gali wręczono też nagrody pozaregulaminowe. Firma Heliograf za najlepsze zdjęcia wyróżniła Konrada Blocha, który pracował przy filmie „Sukienka” Tadeusza Łysiaka.

Magdalena Koleśnik, odtwórczyni głównej roli w filmie „Sweat” Magnusa von Horna dostała aż dwie nagrody – Onetu i Kryształową Gwiazdę „Elle”.

Jury Młodych swoje wyróżnienie przyznało filmowi „Ostatni komers” Dawida Nickela.

Dwie nagrody – Don Kichota Stowarzyszenia Kin Studyjnych i Polskiej Federacji Dyskusyjnych Klubów Filmowych dostali „Amatorzy” Iwony Siekierzyńskiej.

Dalekie podróże czekają Agatę Kuleszę uhonorowaną przez festiwale i przeglądy filmu polskiego za kreacje w czterech festiwalowych filmach „Śniegu już nigdy nie będzie” , „Sali samobójców. Hejterze”, „25 latach niewinności Sprawie Tomka Komendy” i Magnezji”. Pandemiczną sytuację aktorka skomentowała: — Czuję się jak mała dziewczynka, która siedzi w domu i wymyśliła sobie nagrodę...

Z kolei Złoty Kangur australijski powędrował do Piotra Domalewskiego za „Jak najdalej stąd”. Znany z ogromnej pracowitości reżyser nie krył radości: — To wielkie wyróżnienie. Słyszałem, że z nagrodą wiąże się podróż do Australii, a ja nigdy nie byłem na wakacjach.



Bursztynowe Lwy dla filmu, który zyskał 163 9 tys. widzów trafiły do producentów i dystrybutora „365 dni”.

W festiwalowym studiu byli tylko prowadzący – Kaja Klimek i Błażej Hrapkowicz, nagrodzeni pojawiali się tylko na zoomach. I wszyscy wyrażali nadzieję, że za rok spotkają się w Gdyni.