Oscarowy rok Mariusza Włodarskiego

Debiut reżyserski Chistosa Nikou to historia człowieka, który odzyskał pamięć podczas pandemii amnezji. Film otworzył w tym roku sekcję New Horizons podczas festiwalu w Wenecji, trafił też na festiwale w Toronto i Telluride, w Chicago zdobył nagrodę Srebrnego Hugo. W najbliższym tygodniu będzie pokazywany podczas odbywającego się on-line festiwalu w Salonikach.

„Skończyłem kręcić tę opowieść o pandemii zaledwie kilka miesięcy przed autentycznym lockdownem, który stał się doświadczeniem świata. Oczywiście zarówno stworzona w „Niepamięci” rzeczywistość, jak i choroba, która powoduje utratę pamięci, różnią się od tego, z czym mamy do czynienia dzisiaj. Ale widzowie odnajdą tu podobne motywy – izolację, poczucie straty, niepewność jutra. To wszystko, co dziś nabiera nowych znaczeń – mówił dziennikarzowi branżowego pisma „Variety” Christos Nikou.

Współproducentem „Niepamięci” jest Mariusz Włodarski, właściciel firmy Lava Films. Jest on również producentem filmu Małgorzaty Szumowskiej „Śniegu już nigdy nie będzie”, który jest polskim kandydatem do Oscara.