Kolejna nowa animacja Disneya od razu do Internetu

Bohaterem nowej animacji Pete’a Doctera („Up”, „Monsters Inc.”) i Kempa Powersa („One Night in Miami”) jest nauczyciel muzyki, który marzy, by zostać jazzmanem. Ulega jednak wypadkowi, podczas którego jego dusza oddziela się od ciała.

Pete Docter, dziś dyrektor kreatywny w firmie Disneya, podpisując z wytwórnią umowę zastrzegł sobie, że będzie mógł dokończyć „Soul”. Mówił wówczas o swoim filmie, że jest to „podróż z ulic Nowego Jorku ku przestworzom po to, by spróbować znaleźć odpowiedzi na najważniejsze pytania, jakie sobie w życiu zadajemy”.