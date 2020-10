Czy koronawirus zabije kina?

W okresie letnim najpierw otwierały się małe kina, potem dołączyły do nich sieci. Ale wszyscy podobnie narzekali na brak atrakcyjnego repertuaru. Zmiana przyszła we wrześniu, kiedy zaczęto notować wzrosty frekwencji. W każdym tygodniu do kina wybierało się wówczas po 400-500 tysięcy widzów, ostatni tydzień września przyniósł wzrost do 585 tys. Pierwszy tydzień października, w którym w repertuarze znalazło się 32 filmy, to już spadek frekwencji do 346 tys. osób. W czasie ostatniego weekendu (9-11 października) w kiach sprzedano 164,1 tys. biletów.

Wrześniowe wzrosty frekwencji kina zawdzięczają przede wszystkim filmom rodzimym. „25 lat niewinności. Sprawę Tomka Komendy”, która weszła na ekrany 18 września, w pierwszym tygodniu obejrzało 125 tys. widzów. Po trzech tygodniach widownia filmu Jana Holoubka wzrosła do 531 tys. osób., po ostatnim weekendzie jest to już 619 tys. Innym hitem jesieni okazała się „Pętla” Patryka Vegi: od premiery, która odbyła się w pierwszym tygodniu września, obejrzało ją 551 tysięcy osób.