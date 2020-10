Sekrety włoskiej seksbomby

- Nie lubię mówić jaka jestem, chcę zachować trochę prywatności – mówiła z uśmiechem do dziennikarza na planie w czasie pracy nad swoim 55. filmem. – Niech inni mówią, jaka jestem, kogo widzą.

Niedługo potem jako laureatka konkursu na najpiękniejszą Włoszkę w Tunezji - pojechała w nagrodę do Wenecji na festiwal filmowy. I zrobiła furorę.

- Wzięli mnie za aktorkę – śmiała się po latach.

Mimo to nie szukała szczęścia w filmowej krainie snów i powróciła do rodzinnego domu, z którym czuła się bardzo mocno związana. Zaskoczeniem było, kiedy zjawiła się w Rzymie, by podpisać wcześniej odrzucony kontrakt. Miała 19 lat i nikt nie wiedział, że jest w ciąży. Jak ognia unikała paparazzich i ukrywała zaokrąglający się brzuch. Swój sekret wyjawiła dopiero niedługo przed rozwiązaniem Franco Cristaldiemu, opiekującemu się nią producentowi filmowemu. Syna Patricka urodziła w tajemnicy w Londynie i przez pierwsze lata jego życia uchodziła za jego siostrę – opiekowała się nim rodzina Claudii.

Kariera młodej aktorki rozwijała się i stabilizowało życie osobiste – poślubiła Cristaldiego, który wkrótce też adoptował jej kilkuletniego syna. I wreszcie mogła wyznać światu prawdę.

Cristaldi dbał, by kolejne niewielkie rólki eksponowały urodę Claudii i pokazywały, że ma nie tylko imponujące ciało, ale też potrafi grać. Była coraz bardziej rozpoznawalna - w 1960 roku zagrała pierwszą poważną rolę w „Pięknym Antonio” Mauro Bologniniego u boku Mastroianniego.

Uznano ją za nową seksbombę, porównywano z Brigitte Bardot, choć bliższe jej charakteru były role, w których grała temperamentną chłopczycę. Długo uważano, że dyskredytuje ją chrapliwy głos dubbingowany przez inne aktorki. Z tego kompleksu uleczył ją dopiero Federico Fellini, u którego zagrała w „Osiem i pół”. Nie dał jej scenariusza, a kiedy zjawiała się na planie, uspokajał: „tylko nie denerwuj się”.

- Zagrałam samą siebie – wspominała.

W tym samym 1963 roku pojawiła się też na planie „Lamparta” Luchino Viscontiego.

- Mityczną scenę balu kręcono przez 57 nocy. Genialnemu tyranowi wszystkiego było za mało – opowiadała o perfekcyjnym reżyserze. - Wobec mnie był miły, łagodny, ale potrafił zniszczyć aktora.

- Dziś jest kotką, ale jestem przekonany, że stanie się tygrysicą – oceniał Claudię w archiwalnym materiale Visconti.

Trafnie. Kiedy niepodziewanie zakochała się w Pasquale Squitierim, reżyserze i scenarzyście, bez wahania opuściła swego męża ryzykując przerwanie świetnej passy zawodowej…

Emisja francuskiego dokumentu „Claudia Cardinale, sekrety gwiazdy” w sobotę 17 października o 19.05 w Canal+ Dokument.