Polscy filmowcy w Karlowych Warach

Festiwal filmowy w Karlowych Warach został odwołany, ale odbędą się spotkania branżowe, które zwykle tej imprezie towarzyszą. Oczywiście online. 6 i 7 lipca filmowcy zaprezentują swoje nowe projekty. Najlepsze dostaną wsparcie w łącznej wysokości 165 tys. Euro. W różnych sekcjach znalazło się kilka polskie propozycji, zarówno fabularnych, jak i dokumentalnych.

Do Works in Progress zostało zakwalifikowanych 8 projektów z Europy Wschodniej i Centralnej, Bałkanów, krajów byłego ZSRR, Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej. Wśród nich znalazł się „Wiarołom” Piotra Złotowicza ze Studia Munka – opowieść o miłości, tajemnicy i przemijaniu, w której w głównych rolach występują m.in. Małgorzata Hajewska-Krzysztofik, Jacek Koman i Mirosław Zbrojewicz. Również wśród First Cut+ Program znajdzie się polski film. To „Broad Peak” Leszka Dawida, historia himalaisty Macieja Berbeki, który zginął w w 2013 roku, po zdobyciu szczytu Broad Peak w Karakorum. W roli głównej wystąpił Ireneusz Czop, a partnerują mu m.in. Maja Ostaszewska, Dawid Ogrodnik, Łukasz Simlat, Piotr Głowacki, Tomasz Sapryk i Maciej Raniszewski.