List otwarty filmowców w sprawie wypowiedzi o LGBT

Kilka dni temu poseł Jacek Żalek w programie na żywo w TVN 24 stwierdził, że „LGBT to nie są ludzie, to jest ideologia”. Był to komentarz posła do wpisu szefa sztabu wyborczego Andrzeja Dudy Joachima Brudzińskiego „Polska bez LGBT jest najpiękniejsza”. Następnie sam prezydent Andrzej Duda w Brzegu, broniąc swoich politycznych popleczników, przyrównał LGBT do bolszewizmu i w zasadzie powtórzył słowa Żalka. W sobotę, w programie „Studio Polska” poseł Prawa i Sprawiedliwości, także sztabowiec Andrzeja Dudy, Przemysław Czarnek, najpierw wyśmiał prawa człowieka, by po chwili stwierdzić, w nawiązaniu do społeczności LGBT: „Ci ludzie nie są równi ludziom normalnym”. Ryszard Terlecki, proszony o ustosunkowanie się do tych słów, skomentował kpiarsko: „A normalni?”

W ostatnich dniach z niepokojem obserwujemy jak nagonka, szczucie na mniejszości seksualne, wykluczanie ich ze wspólnoty stały się filarem kampanii urzędującego prezydenta, która bardziej niż polityczną „rozgrywkę” zaczyna przypominać krucjatę przeciwko części społeczeństwa. Jest to o tyle zastanawiające, że chwilę po wygranych wyborach w 2015 Andrzej Duda mówił, że zrobi „wszystko, by podziałów nie było...”.

Jako twórcy, ludzie kultury, ale też obywatele nie możemy zgodzić się na taki język oraz retorykę, które do debaty publicznej wprowadzają nienawiść oraz segregację. Wyrażamy zatem kategoryczny sprzeciw wobec słów prezydenta i jego akolitów. Naszą powinnością jest stać zawsze po stronie słabszych i wykluczanych, po stronie tych, którym odbiera się prawo do bycia sobą i prawo do bycia człowiekiem. Polski film, polską kulturę (tak jak zresztą polską politykę, gospodarkę, naukę czy sport) tworzyły i tworzą osoby identyfikujące się ze społecznością LGBT i z niej się wywodzące. Są to nasi mistrzowie, partnerzy, przyjacieIe, członkowie naszych rodzin, bliscy, współpracownicy. Ich wkład w polską wspólnotę jest olbrzymi, zasadniczy i nieoceniony. Polska bez LGBT nie jest najpiękniejsza, tylko niepełna, poślednia i smutna. Nie chcemy takiej Polski.