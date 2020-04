Canneńskie potyczki z niewiadomym

Jednak wśród niepewności, jak będzie rozwijała się epidemia, kiedy i czy w ogóle w tym roku skończą się ostre restrykcje, niewiele można powiedzieć o przyszłości wielkich imprez filmowych. Fremaux już oficjalnie ogłosił, że festiwal nie odbędzie się w lipcu, jak początkowo planowano. Ale co dalej? Wciąż jeszcze nie zostały odwołane wrześniowe festiwale w Wenecji, Toronto czy San Sebastian, choć chyba nikt dziś nie wierzy, że będą się one mogły odbyć.

W wywiadzie dla „Variety” Thierry Fremaux potwierdził, że nie widzi możliwości, by festiwal canneński mógł się odbyć w wersji Internetowej. „Nie ma też mowy o krótszym festiwalu czy pominięciu sekcji dodatkowych i zaprezentowaniu jedynie konkursu głównego” - stwierdził, ale dodał, że organizatorzy będą nadal walczyć, bo „nie chodzi tu już o sam festiwal, lecz o wsparcie ekonomiczne całego sektora kinematografii. „Do końca czerwca razem z naszymi selekcjonerami oglądam piękne filmy, które przychodzą do nas z całego świata. Musimy dla nich zapalić jakieś światełko, by mogły dotrzeć do publiczności, jeśli jesienią będą wchodziły do kin”.