Barbara Hollender poleca nowości na DVD

Choć w kilku polskich filmach reżyserzy cofnęli się do Średniowiecza, takiego obrazu jeszcze w historii naszego kina nie było. W światowym też zresztą niewiele. Najbliżej Bartoszowi Konopce do „Varhalli. Mrocznego wojownika” Nicolasa Windinga Refna, choć on sam przyznaje, że inspirowały go również „Żelazny rycerz” Jonathana Englisha czy „Apocalipto” Mela Gibsona, który celowo zrobił bajkę, mieszając Majów z Inkami . Podobną estetykę przyjął też Jean-Jacqus Annaud w rozgrywającej się 80 tys. lat p.n.e. „Walce o ogień”.

Poniżej dalsza część artykułu