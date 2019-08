Netflix kręci serial o porażce Hillary Clinton

Serial będzie zatytułowany "Girls on the Bus" ("Dziewczęta w autobusie") i będzie opowiadał o czterech dziennikarkach, które relacjonują kampanię prezydencką w USA.

Netflix zdobył prawa do ekranizacji "Chasing Hillary" po zaciętej walce z konkurencją.

Chozick wraz z Julie Plec napiszą scenariusz i będą producentkami serialu "Dziewczęta w autobusie".

Tytuł serialu nawiązuje do książki "The Boys on the Bus" ("Chłopcy w autobusie"), która opowiadała o grupie dziennikarzy relacjonujących wybory prezydenckie w USA w 1972 roku.