Triumf Pawła Pawlikowskiego i „Zimnej wojny”

To niezwykły sukces! Zaledwie pięć lat temu „Ida” zgarnęła komplet Europejskich Nagród Filmowych we wszystkich najważniejszych kategoriach. Dziś Europa pokłoniła się „Zimnej wojnie”.

Ostatni film Pawła Pawlikowskiego zgarnął pięć nagród. Członkowie Europejskiej Akademii Filmowej uznali go za najlepszy obraz, jaki powstał na Starym Kontynencie w 2018 roku. Pawlikowski podziękował ekipie, producentom, aktorom, ukłonił się też wszystkim innym wspaniałym artystom europejskim, którzy również pokazali w tym roku piękne, ważne, wzruszające filmy. Poza główną statuetką Paweł Pawlikowski dostał też nagrody za najlepszą reżyserię i za najlepszy scenariusz.

The award for European Screenwriter 2018 goes to Paweł Pawlikowski for COLD WAR (ZIMNA WOJNA). #efa2018 pic.twitter.com/tAIfBn59vl — European Film Awards (@EuroFilmAwards) 15 grudnia 2018

Za najciekawszą aktorkę europejską roku 2018 uznano Joannę Kulig, która w „Zimnej wojnie” stworzyła absolutnie zachwycającą kreację. Statuetkę odebrał za nią reżyser, bo aktorka przebywa w tej chwili w Stanach Zjednoczonych i ze względu na zaawansowaną ciążę nie mogła sobie pozwolić na długi lot. Do twórców „Zimnej wojny” powędrowała tego wieczoru jeszcze jedna nagroda – za montaż, dla Jarosława Kamińskiego. Bez statuetki wrócił do Polski tylko nominowany w kategorii aktorskiej Tomasz Kot. „Zabrał” mu laur Marcello Fonte, który zagrał główną rolę w „Dogmanie”. Ale nominacja też jest wielkim wyróżnieniem, a rola w „Zimnej wojnie” sprawiła, że krytycy pisali: „Gdyby urodził się w Anglii, byłby Bondem”.



To nie był jedyny sukces polskiego filmu podczas gali Europesjkich Nagród Filmowych. Za najlepszą europejską animację członkowie Akademii uznali „Jeszcze dzień życia” Raula de la Fuente i Damiana Nenowa z „Platige Film”. Hiszpan i Polak zrobili film o Kapuścińskim. O reporterze, który jedzie do Angoli po portugalskiej Rewolucji Goździków. Próbuje zrozumieć świat i złożoność wojny, naraża własne życie, żeby ocalić pamięć o ludziach, którzy przeminą.

Tytuł najlepszej komedii przypadł „Śmierci Stalina” Armando Iannucciego, który na scenie – nawiązując do Brexitu – zażartował: „Jako pierwszy Brytyjczyk na ten scenie chcę powiedzieć, że Europa to piękna idea”.



Za odkrycie roku 2018 członkowie Akademii uznali Lukasa Dhenta, którego debiut „Girl” - historię transseksualistki – dziewczyny, która urodziła się w ciele chłopca, ale czuje się kobietą i chce być baletnicą. Dhent zadedykował swoją nagrodę Victorowi Polsterowi, odtwórcy głównej roli, zresztą nominowanemu w kategorii najlpeszej roli.



Europejska Akademia Filmowa przyznaje też co roku nagrody za osiągnięcia w specjalistycznych zwodach filmowych. W tych kategoriach laureatów wybiera specjalna komisja. Nagrodę za montaż „Zimnej wojny” jej członkowie określili jako „ emocjonalny, niemal jak poezja”.



Za najlepsze zdjęcia wyróżniono operatora „Utoi, 22 lipca” - Martina Otterbecka, który towarzyszył z kamerą jednej bohaterce, pokazując z jej punktu widzenia tragiczne 72 minuty na szwedzkiej wyspie, gdy Anders Breivik strzelał do uczestników letniego obozu. Nagroda za scenografoę przypadła Andriejowi Pomkratowowi, który na ekranie odtworzył Leningrad lat 80 w filmie. Dwie nagrody zebrał „Dogman” Matteo Garronego. Za najlepsze kostiumy w tym filmie wyróżniono Massimo Cantiniego Parriniego, za charateryzację Dalii Colli, Lorenzo Tamburiniemu i Danieli Tartari. Za najlepszepszych kompozytorów 2018 roku uznano z kolei Christopha M. Kaisera i Juliana Maasa, autorów muzyki do filmu „3 dni w Quiberon”.



Nagrody za całokształt twórczości dostali w tym roku Gosta-Gavras, Ralph Fiennes i Carmen Maura. Wręczenie statuetki tej ostatniej laureatce zamieniło soę w piękny, wzruszający hołd dla kobiety, która w życiu dużo poświęciła dla zawodu, dla swojej wielkiej pasji.



Nagroda publiczności przypadła Luce Guadagnono za film „Tamte dni, tamte noce”.



Tegoroczna galę wręczenia Europejskich Nagród Filmowych gościła w tym roku Sewilla.