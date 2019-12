Mirosław Żukowski: Sportowe pocieszenie na sylwestrową noc

Sportowi intelektualiści podkreślali, że idee barona Pierre'a de Coubertin nie mają wiele wspólnego z japońską kulturą, że gospodarzom igrzysk dużo bliższy niż święte księgi olimpizmu jest samurajski kodeks. Działo się to wprawdzie w czasach, gdy japońskie dziewczęta farbowały już włosy na blond i wiele z nich marzyło o wyprostowaniu skośnych oczu, ale nie zmieniało to faktu, że igrzyska wysłano na łono zupełnie innej kultury.

Za kilka miesięcy letnie igrzyska wrócą do Japonii, ale przez te ponad pół wieku dużo się zmieniło i dziś jedynym sportem olimpijskim zrozumiałym dla Japończyków nie jest już judo. Poznali oni dobrze smak olimpijskiej zimy (Sapporo 1972 i Nagano 1998), dali się też podbić futbolowi. Gdy ich pierwszy gwiazdor Hidetoshi Nakata grał we Włoszech, na jego mecze kibice przylatywali z ojczyzny czarterowymi samolotami. Kiedy już stracił formę, ciągle byli chętni, by go zatrudniać, bo koszulki z jego nazwiskiem w Japonii wciąż sprzedawały się znakomicie.

W krajach arabskich przez wieki jedynym sportem były wyścigi wielbłądów, a dziś szejkowie są właścicielami europejskich klubów piłkarskich, sportowych telewizji, budują u siebie najnowocześniejsze sportowe akademie, czyli angażują masę pieniędzy, by pokazać, że są w stanie przejąć kontrolę nad ulubioną zabawką zachodniego świata. Jedynym dużym regionem wciąż nieczułym na sport rozumiany po naszemu są Indie (tam gorączka ogranicza się do otrzymanego w spadku po Anglikach krykieta).

Zaangażowaniu arabskich i chińskich pieniędzy w europejski sport towarzyszą narzekania, że zabiera mu to duszę, czyni zabawką w rękach bogatych profanów. To są argumenty słuszne, ale może by tak przy noworocznej okazji poszukać pocieszenia: czy to nie największe zwycięstwo sportu, że stał się on atrakcyjny nawet dla tych, którzy przy nim nie wyrośli, a pomimo to uznali, że za pomocą igrzysk i mundiali mogą zaakcentować swe nowe miejsce w świecie?