Jan Maciejewski: Szczepionka na kruchość

Miasto było miejscem, w którym podczas lunchu kolega mógł nam polecić płytę zespołu, o jakim nigdy nie słyszeliśmy. Gdzie na placu zabaw można było skonfrontować swoje metody wychowawcze z innymi rodzicami, a podczas kawy z dawno niewidzianym kolegą pokłócić się o strajk kobiet. Algorytmy zaoszczędzą nam całego tego zachodu. Zadbają, byśmy słuchali tylko tych piosenek, które już dobrze znamy. Przed dwoma tygodniami pisałem w tym miejscu, że prawie każdy rodzaj komfortu to najkrótsza droga do upadku, a unikanie stresu i wstrząsów jest prostym przepisem na uczynienie naszego świata ekstremalnie kruchym. Pozbawionym odporności na wszystko, co niespodziewane i nowe. Sposobem, w jaki jeszcze do niedawna jej nabywaliśmy, szczepionką na kruchość było właśnie miasto.