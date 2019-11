Cieślik: Seksualna inkwizycja

Poważniejsze wątpliwości budzi kolejna akcja wymierzona w Romana Polańskiego. Oczywiście reżyser ma na sumieniu molestowanie, do czego się przyznał i za co poniósł karę. Ale podnoszonych obecnie oskarżeń nie sposób zweryfikować, bo wydarzenia miały miejsce wiele lat temu. To, że Polański jest wielkim artystą, nie daje mu żadnych przywilejów, ale w każdej sprawie powinno obowiązywać domniemanie niewinności. Tymczasem można odnieść wrażenie, że przez opinię publiczną we Francji już został skazany: próby bojkotu jego filmu i wykluczania go z rozmaitych gremiów to nowa forma polowania na czarownice. Sam Polański stał się najwyraźniej ulubionym chłopcem do bicia seksualnej inkwizycji.