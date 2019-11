Cieślik: Requiem dla „Playboya”

Ale to już przeszłość. W ostatnich latach z „Playboyem" było trochę jak w słynnej scenie „Kubusia Puchatka". Im bardziej Kubuś zaglądał do środka, tym bardziej Króliczka nie było – by sparafrazować klasyka. W tym tygodniu zamknięto polską edycję magazynu, ale wcześniej zlikwidowano większość pozostałych. Amerykańska edycja zrezygnowała z nagich zdjęć, by je potem przywrócić. Polska na naczelną desygnowała pierwszy raz kobietę. „Playboy" jak „Titanic" tonął długo, ale teraz jest już pod wodą. Kilkanaście lat temu napisałbym, że to dobrze, bo był symbolem uprzedmiotowiania kobiet, ale dziś sytuacja jest zupełnie inna i dogorywający magazyn może uchodzić za symbol staroświeckiej elegancji w podejściu do płci pięknej. Wysmakowane zdjęcia w pięknej scenerii i teksty dobrych autorów, to już nie wróci. Rewolucja seksualna pożarła własne dzieci, a dziś jej efekty w postaci nieskrępowanego dostępu do pornografii widzimy w internecie. Króliczek z tekstu Osieckiej został złapany i zjedzony, by nie powiedzieć gorzej.