Mariusz Cieślik: Bill Gates przeciwko ludzkości

Chciałbym zobaczyć dyskusję z udziałem Edyty Górniak i jakiejś gwiazdy zarażonej Covidem. Może być np. Maja Ostaszewska albo Arek Jakubik. I nie jestem wcale pewien, kto by tu kogo przegadał. Bezpośrednie doświadczenie czy wiara we wszechświatowy spisek – co okazałoby się bardziej przekonujące?

