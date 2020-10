Jan Maciejewski: Koronawirus? Tylko bez dogmatów, proszę

W pierwszej kolejności przez Ministerstwo Zdrowia, które zdaje się od pół roku, niezależnie od zmiany na stanowisku szefa resortu, przyjmować dogmat o nieomylności przyjętej przez siebie strategii walki z wirusem. Tymczasem w komunikatach płynących z konferencji prasowych ministrów brakuje odpowiedzi na dwa podstawowe pytania. Jaka może być faktyczna skala zakażeń koronawirusem, czyli jaki procent wszystkich zakażonych jest ujmowany w statystykach. Bo co do tego, że jest on niski, być może tylko kilkupunktowy, zgadza się większość wypowiadających się w mediach ekspertów. Dopiero odpowiedź na to pytanie – zgodnie z opiniami lekarzy i zdrowym rozsądkiem – pozwoliłaby oszacować efektywność podejmowanych działań.