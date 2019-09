Surdykowski: Rachunki za ucztę bogów

Jakże miło mamić ludzkie umysły i własną próżność obietnicami, które nie wiadomo, czy kiedykolwiek znajdą pokrycie. Przynajmniej dziś jesteśmy wspaniali i naród nas kocha. Jak na wiekopomnym obrazie Belliniego przedstawiającym beztroską ucztę olimpijskich bogów. Dziś jest hucznie i hałaśliwie. Co nas obchodzi jutro? Ciemny lud to kupi. To nie jest żadne PiS-ancjum, bo trzeba choć trochę dostojności. Jak u Belliniego: pożądanie, swarliwość i pycha. Jak pisał niegdyś Plutarch: puste beczki i głupcy robią najwięcej hałasu.

Ale przecież to nie tylko nasza choroba. Dzisiejsi bogowie Wielkiej Brytanii mamią umysły swego ludu wizją odzyskania minionej wielkości imperium, ale zgotują mu tylko katastrofę, chaos i pośmiewisko świata. Ale to będzie jutro, dziś jeszcze hucznie bawimy się na uczcie bogów. A bliżej nas Putin (by nie sięgać daleko za ocean i nie obrażać sojusznika): świat boi się Rosji, tak jak niegdyś bał się Związku Sowieckiego. Znowu jesteśmy wielcy! A że czołgi i rakiety ledwie nadają się do defilady, bo w boju są szmelcem? Sprawdzian przyjdzie dopiero jutro. Dziś bawimy się na kremlowskiej uczcie.