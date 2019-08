Zielonka: Wakacje w piekle

We Włoszech plaża jest w sierpniu obowiązkowa, więc Matteo Salvini przeniósł swój sztab propagandowy do Milano Maritima. Dziennikarze pokazali go po kolana w wodzie w otoczeniu wielbiących plażowiczów, którzy okazali się wpływową grupą nacisku, bo już po paru dniach deliberacji plażowej Salvini zatweetował, że wychodzi z rządu. Ku zaskoczeniu lidera Ligi prezydent Włoch nie zarządził wyborów, lecz poprosił premiera Contego o stworzenie nowego rządu w innej konstelacji partyjnej. Salvini został z przysłowiową ręką w nocniku, pewnie dlatego, że zapomniał, iż konstytucja nic nie mówi o sondażach, w których jego partia jest dziś zdecydowanym liderem. W demokracji liczy się większość parlamentarna, a butny styl Salviniego zraził do niego większość parlamentarzystów.

W Wielkiej Brytanii plaża nie jest obowiązkowa, lecz premier (z pomocą królowej) postanowił wysłać członków parlamentu na obowiązkowe wakacje. Oficjalnym argumentem były zmiany klimatyczne, bo tego roku plaże w Brighton są tak ciepłe jak w Milano Maritima. Opozycja krzyczy, że to zamach stanu mający na celu potajemną ucieczkę z UE. Ale jak to potajemną? O brexicie bębnią na Wyspach od lat paru, lecz jego przeciwnicy nie są w stanie się zjednoczyć. Jeśli Johnson planuje zbudować mur na kanale La Manche, to łatwiej to zauważyć z plaży niż z Westminsteru. Zresztą gdy dojdzie do brexitu, to lepiej być na plaży – bliżej do Francji czy Holandii, a tam może nawet azyl polityczny...