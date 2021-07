Maciejewski: Opiekunowie demokracji

Ten ruch Watykanu, bezprecedensowy w swojej szybkości (brak vacatio legis), radykalizmie i tonie, to wykład polityki przyszłości. I to bynajmniej nie tylko tej kościelnej.

Już za moment, jesienią, rozpoczyna się wielki, ogólnoświatowy proces synodalny. Włączona będzie w niego każda diecezja, a nawet parafia. Każdy wierny będzie mógł się wypowiedzieć na temat swoich bolączek i oczekiwań. Słowem – jedna wielka decentralizacja. I ten właśnie proces zostaje bezpośrednio poprzedzony decyzją skrajnie centralistyczną. Dokumentem z dnia na dzień wywracającym do góry nogami sprawę fundamentalną dla kilku milionów wiernych na całym świecie. Nie tylko bez zapytania któregokolwiek z nich o zdanie, ale nawet bez możliwości przystosowania się do nowej sytuacji.

Czy proces synodalny nie przypomina aby trochę trwającej od maja „Konferencji w sprawie przyszłości UE"? Wydarzenia o niebotycznej skali – trwającego przez okrągły rok, w którym to czasie równocześnie (!) toczy się po kilkadziesiąt paneli i dyskusji. I oczywiście każdy z nas, obywateli państw Unii, jest zaproszony, a nawet wezwany do wzięcia w nich udziału, zabrania głosu na temat „wyzwań i priorytetów" stojących przed wspólnotą. Tylko kiedy wszyscy mówią, i to naraz, czy ktokolwiek jeszcze słucha? A i to nie jest tak naprawdę ważne – liczy się tylko fakt, że konferencja ma zakończyć się ogłoszeniem raportu podsumowującego. Dokumentu o teoretycznie potężnej legitymizacji – wszak powstałego na bazie dyskusji obejmującej praktycznie całą wspólnotę europejską. Tylko czy nad tak potężnym materiałem ktokolwiek będzie w stanie zapanować? Czy cała ta dyskusja nie toczy się sobie a muzom, nie jest jedynie kurtyną, za którą odbywa się prawdziwe przedstawienie?