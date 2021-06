Maciejewski: Bratankowie dalszego stopnia

Orbán jest politykiem, któremu udało się największym atutem swojego kraju uczynić jego dotychczas najsłabszą stronę. Węgierską obcość. Samotność, która zaczyna się od języka, trwa w geografii, a kończy się na polityce. Często podkreśla on, że Węgrzy do Europy przybyli, nie są stąd. Nie mówi o nawróceniu się swojego narodu na chrześcijaństwo, raczej już podkreśla, że wiara ta została im zaszczepiona. Nie da się zrozumieć polityki Viktora Orbána bez tego właśnie dystansu wobec kontynentu. Kompleksu, z którego uczynił on kartę atutową i zaczął ją rozgrywać – najpierw w relacjach z Rosją, a od pewnego czasu – również z Chinami.