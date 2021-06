Jan Zielonka: Jakiej chcemy Europy?

Europa była ulubienicą liberałów, lecz ostatnio jest ich zmartwieniem. Wynika to z historycznego paradoksu, iż antyeuropejskie Fidesz, SDS czy PiS rozdają unijne pieniądze, a Bruksela przymyka oczy na ich przekręty prawne i ograniczanie podstawowych wolności. Na myśl przychodzi mi krzyk romantycznego poety Węgier Sándora Petöfiego: „O Europo, Żeś cnót wolności nie broniła, Ze wstydu za to dziś się spal". Francuski filozof Wolter miał bardziej cyniczne zdanie o Europie. Dla niego była „jarmarkiem", na którym „szulerzy ogrywają głupców w kości".

UE to nie to samo co Europa, choć w praktyce politycznej trudno je oddzielić. Ta pierwsza jest instytucją prawno-polityczną; ta druga – pojęciem kulturowo-geograficznym. Unię można zreformować kolejnym traktatem. Europę można na nowo wymyślić, lecz dekrety nie zmienią ani tożsamości, ani geografii. Jest oczywiste, że są sprawy takie jak handel czy ochrona środowiska, które duży aktor, jak UE, może prowadzić lepiej niż mniejsze państwo narodowe. Mniej oczywiste jest, jak zapewnić, by to obywatel, a nie lobbysta, miał wpływ na decyzje w odległej Brukseli. Nie wiemy też, jak zapobiec dominacji silnych państw nad słabymi. Nie wiemy, jak spowodować, by unijne prawo było przestrzegane przez wszystkich.