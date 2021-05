Robert Gwiazdowski: Turów case

Ale sędziowie to tylko ludzie. Znają się na przepisach prawa lepiej od innych, ale nie znają się na ekonomii, geologii, filozofii, a czasem nawet nie znają się na prawie (nie mylić prawa – ius, z przepisami prawa – lex). I w dodatku, jak to ludzie, kierują się emocjami. A polski rząd wzbudza w nich emocje silnie negatywne.

I tak dochodzimy do działań rządu. Nie tylko wobec Unii jako takiej, jej Trybunału i jego sędziów. Z góry traktujemy Czechów, kreując się na „lidera" Trójmorza, do którego oni potulnie powinni się przyłączyć. Zapomnieliśmy, że ich premier ma do nas zadawnione osobiste pretensje. Załatwił Orlenowi nabycie Unipetrolu, a Orlen nie dotrzymał swoich zobowiązań odsprzedania mu części nabytych aktywów.

W sprawie samego Turowa negocjowaliśmy z Czechami tak, żeby nic nie wynegocjować, w przekonaniu, że „wolnoć, Tomku, w swoim domku". W trakcie postępowania sądowego miesiąc temu przedłużyliśmy koncesję na wydobycie węgla do 2044 roku. I co nam zrobią? No to zrobili. Pycha kroczy przed upadkiem. A w samym postępowaniu „pomyliliśmy" – jak stwierdził TSUE – podstawy prawne jego prowadzenia. Mistrzowie! I „nie udowodniliśmy" w dodatku, że wyłączenie kopalni i elektrowni spowoduje zagrożenie naszego bezpieczeństwa energetycznego. Czy naprawdę było to takie trudne? Więc może to i dobrze, że rządowi nos przytarli.