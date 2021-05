Jan Maciejewski: Potajemne zastrzeżenie

„Moja historia Polski niepodległej będzie niekompletna, albowiem nie będę się w niej zajmował działalnością tajnych stowarzyszeń". To zdanie z przedmowy Stanisława Cata-Mackiewicza do jego opowieści o historii II Rzeczypospolitej zadźwięczało mi w głowie na wiadomość o odnalezieniu kolejnej esbeckiej szafy, tym razem należącej do byłego wiceszefa Urzędu Ochrony Państwa w Katowicach. Fakt ten dotarł do mnie niedawno, z lekkim poślizgiem, bo też „gra teczkami" nie wzbudza dzisiaj takich emocji jak kiedyś, nie okupuje już czołówek gazet i portali.

Poniżej dalsza część artykułu