Jan Maciejewski: Paszport w jedną stronę

Bo oczywiście nie jest tak, że prawa i wolności obywatelskie są nienaruszalne. Owszem, można je ograniczać. Ale etapem, którego nie wolno pomijać, jest przeprowadzenie – nazywanego tak przez konstytucjonalistów – testu proporcjonalności. Zadać kilka pytań, które trudno usłyszeć w okołopaszportowym szumie. Jak daleko takie rozwiązanie ingeruje w prawa obywatela? Czy rzeczywiście przyczyni się do obrony jakiegoś innego dobra? Czy między tymi dwoma dobrami – ograniczanym i potencjalnie uzyskiwanym – zachowana jest racjonalna proporcja? I wreszcie, co chyba najważniejsze, czy wyczerpane już zostały wszystkie wcześniejsze możliwości – sprawdzone zostały rozwiązania, które nie naruszałyby praw i wolności albo ewentualnie dopuszczałyby to w mniejszym stopniu? Dopiero od przeprowadzenia testu proporcjonalności powinna się ta rozmowa zaczynać. Od sprawdzenia, na ile paszporty są nieodzowne, czy koszty społeczne, jakie ze sobą pociągną, będą się miały jakkolwiek do zakładanych efektów zdrowotnych. Po stronie kosztów znajduje się też, czego paszportowi entuzjaści zdają się nie dostrzegać, stworzenie niebezpiecznego precedensu. Pojawienie się wyrwy – prawnej, mentalnej i politycznej – przez którą do naszego świata zaczynają powracać niespecjalnie sympatycznie kojarzące się obrazy i odruchy.