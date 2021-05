Andrzej Malinowski: Narodowy Program Leżenia

Narty! Zjazdy na nich czy korzystanie z wyciągów jest sportem ekstremalnym. To oczywiście z powodu pandemii. Ustalono, że wirus jest szczególnie zjadliwy i bezwzględnie atakuje ubranych od stóp do głów narciarzy. Słowem: wielkie niebezpieczeństwo! Do czasu jednak. Okazało się, że nie jest tak źle, gdy Pierwszy Narciarz RP chciał poszusować, a wpływowy wiceminister przypomniał sobie, że ma udziały w stoku. I – przynajmniej przez jakiś czas – wolno było jeździć.

A co z basenami czy innymi sportami uprawianymi na wolnym powietrzu? Także bardzo ryzykowne! Dlatego ze względu na zdrowie i bezpieczeństwo obywateli również je zamknięto. Mimo to rodacy robili wszystko, by zapewnić sobie odrobinę aktywności fizycznej. Sprawdzony polski sposób to obchodzenie przepisów. Skoro ćwiczyć mogli kadrowicze, to na potęgę zaczęto się zapisywać do związków sportowych. I to zarówno w dyscyplinach olimpijskich, jak i paraolimpijskich. Jeśli z basenów można było korzystać tylko w celach rehabilitacyjnych, to gremialnie staliśmy się narodem mającym problemy z kręgosłupem. Potwierdzone oczywiście odpowiednimi dokumentami. Jednym słowem: do podziemia kosmetycznego, gastronomicznego, fryzjerskiego dołączyło podziemie sportowe.