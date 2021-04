Robert Gwiazdowski: Szansa stulecia

„Fundusz odbudowy to dla Europy szansa stulecia" – oświadczyła przewodnicząca Komisji Europejskiej Ursula von der Leyen. Fundusz wzmocni „społeczną gospodarkę rynkową" oraz „jedyny w swoim rodzaju wspólny rynek". Jeśli byłoby to prawdą, to trzeba by zrugać polityków unijnych, że dopiero teraz dają Europie taką szansę. I pomyśleć, że gdyby nie nietoperz z Wuhan, toby tego nie zrobili. Nie twierdzę, że ten plan nie ma sensu, ale robienie z niego nie wiadomo czego to spora przesada.

