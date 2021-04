Andrzej Malinowski: To idzie młodość, młodość, młodość…

Jak to zwykle w statystykach, cały „myk" tkwi w szczegółach. Sytuację na rynku pracy kształtują zamierzenia inwestycyjne firm, liczba i atrakcyjność ofert pracy czy wysokość wynagrodzeń. Także tarcze antykryzysowe, które miały zapobiegać zwalnianiu pracowników, głównie posiadających umowy o pracę. Ich efekt to tzw. zombie jobs, miejsca pracy faktycznie „martwe", istniejące tylko dzięki tej pomocy. Nie wiadomo, ile jest ich u nas, ponieważ stan rynku pracy jest oceniany właśnie poprzez bezrobocie rejestrowane.

Nie znaczy to jednak, że taki stan rzeczy należy aprobować. Bezrobocie wśród ludzi młodych jest prawdziwym długofalowym obciążeniem dla gospodarki. Brak pracy powoduje, że ludzie ci później zaczynają myśleć np. o stabilizacji i założeniu rodziny. A to ma już wymierny skutek gospodarczy.

Taka sytuacja wywołuje daleko idące skutki społeczne. Niechęć „młodych" do „starych"! Doprawdy, czy przy wszystkich naszych kłopotach potrzeba nam jeszcze ageizmu, traktowania ludzi starych jako zbędnych i niepotrzebnych? Starość to w tym kontekście pojęcie bardzo względne. Granice są bowiem nader wyśrubowane. Niektóre badania wskazują, że dotknięci ageizmem są ludzie, którzy przekroczyli 40. rok życia. W przypadku kobiet granica ta jest jeszcze niższa: 35 lat! Taka jest niepisana cezura wieku „nierynkowego"!

W bezrobociu młodych wiedziemy prym w Europie. Ustępujemy tylko Hiszpanii i Estonii! Nie możemy przejść nad tym do porządku dziennego. Wzruszyć ramionami i powiedzieć: gospodarka ruszy z miejsca, to znajdzie się praca dla ludzi młodych. Tak pewnie się stanie. Nie usunie to jednak narosłych problemów. Co najwyżej przesunie je nieco w czasie. Do następnego kryzysu?