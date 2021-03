Janusz Pindera: Śmieszna niby-walka Yildirima z Alvarezem

Alvarez to pięściarz uważany za najlepszego bez podziału na kategorie wagowe, bolesna porażka Turka nikogo więc nie dziwi. „Canelo" aspiruje do tego, by być najsłynniejszym meksykańskim mistrzem pięści, ale na razie wciąż niezagrożona jest pozycja legendarnego Julio Cesara Chaveza Sr. Tuż za nim są Salvador Sanchez, Marco Antonio Barrera, a dopiero potem Alvarez, już bezsprzecznie najbogatszy z nich (sparing z Turkiem przyniósł mu ponad 20 mln dolarów) i wciąż czynny zawodowo.

