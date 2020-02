Maciejewski: Czas szarych eminencji

Boris Johnson wkraczał właśnie w świetle kamer, po raz pierwszy jako premier Wielkiej Brytanii, do swojego nowego biura, kiedy zdanie to padło z ust Dominica Cummingsa, jego specjalnego doradcy. Był on w środku już od jakiegoś czasu, prowadził spotkanie, podczas którego wymachiwał długopisem z taką pasją, że pozostali jego uczestnicy drżeli, czy przypadkiem nie przedziurawi zaraz któregoś z wiszących dookoła zabytkowych obrazów.

