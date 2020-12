Mariusz Cieślik: Przeciwko Netfliksowi

Pamięć podpowiada mi, że też uczestniczyłem kiedyś w pewnej imprezie, w której na koniec podano gospodarza. Jako danie. Było to dobrych 20 lat temu, kiedy rodził się internet. Otóż redakcje ochoczo otwierały wtedy swoje strony, oferując za darmo artykuły. Dekadę później przyszedł najgłębszy kryzys w historii papierowej prasy. A dziś część tytułów, w których pracowałem (że wymienię choćby „Życie Warszawy” i „Wprost”), już nie istnieje. Czy wydawcy mogli postępować inaczej? Czy kilkanaście lat temu ludzie byli gotowi płacić za dostęp do treści? Odpowiedzi na te pytania już nigdy nie poznamy. Ale jedno jest pewne: wraz z kryzysem prasy papierowej nadszedł kryzys dziennikarstwa. Bo to redakcje dzienników były tymi miejscami, gdzie dyktowano standardy. Do wytworzenia treści na poziomie potrzebne są czas i pieniądze, czyli duże i zasobne gazety. Bo to, co zazwyczaj oferują portale, to artykuły śmieciowe. Dlatego istnienie tytułów prasowych takich jak „Rzeczpospolita” to korzyść dla kraju i dla nas wszystkich.

