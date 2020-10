Jan Zielonka: W obronie suwerenności

Politycy potrzebują wzniosłej misji. Dziś taką misją jest dla wielu obrona polskiej suwerenności. Problem w tym, że nawet Rosja nie mówi o kolejnym rozbiorze Polski, a co dopiero Austria czy Niemcy. Co najwyżej partnerzy proszą nas o przestrzeganie traktatów europejskich lub prawa międzynarodowego, takiego jak konwencja stambulska. Przecież pod tymi prawami figuruje podpis Polski. Dla rządu PiS jest to poważne wyzwanie, bo jak sama nazwa wskazuje, ta partia ma być gwarantem prawa i sprawiedliwości – przynajmniej w naszym wydaniu.

Poniżej dalsza część artykułu