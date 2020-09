Jan Zielonka: Erozja państwa

Nawet poziom wydatków na zbrojenia czy gospodarcze statystyki nie są esencją silnego państwa. Państwo to sieć instytucji, od których zdrowia zależy siła państwa. Jeśli instytucje państwa nie działają według prawa i podstawowych zasad służby cywilnej, lecz wedle zachcianek polityków, to wtedy państwo upada.

Słynny profesor Gianfranco Poggi pokazał, że państwa powstały poprzez instytucjonalizację opartą na trzech filarach. Przede wszystkim, władza przeszła od osoby monarchy czy generała do instytucji państwa. Innymi słowy, nastąpiła depersonifikacja władzy. Drugim elementem była for- malizacja władzy. W państwie władza nie mogła zależeć od arbitralnej woli monarchy, ministra czy generała, lecz od tego, co przewiduje prawo oraz skomplikowany system procedur podejmowania decyzji w państwie. Trzecią kwestią było zakorzenienie władzy państwowej w społeczeństwie. Tu głównie chodzi o system reprezentacji, który pozwolił zróżnicowanym grupom utożsamiać się z państwem. Ostatnie lata pokazały, że te filary uległy poważnej erozji w Polsce.