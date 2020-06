Jan Zielonka: Ważne pytania, trudne wybory

Niektóre media sugerują, że pięcioletni dorobek prezydenta Polski w polityce zagranicznej określi spotkanie Duda–Trump w Białym Domu. Czy polski prezydent będzie siedział, czy w kuckach podpisywał jakiś wspólny dokument? Takie myślenie pasuje do rzeczywistości wirtualnej, w której fotomontaż buduje lub rujnuje kariery polityczne, lecz z realną polityką zagraniczną ma to mało wspólnego. Podpisywanie czegoś w kuckach jest kuriozalne, lecz jeśli chcemy ocenić, czy prezydent Polski właściwie spełnia swoje funkcje, to powinniśmy zadać bardziej poważne pytania niż te odnośnie do krzesła za stołem.

