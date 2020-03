Marek A. Cichocki: Czterech jeźdźców i kryzys

Jednak wizja wybuchu w Europie epidemii będzie niestety w najbliższym czasie pobudzać strach, nasuwać najczarniejsze skojarzenia z katastrofami z historii, popychać do nieprzewidywalnych zachowań, karmić spiskowe teorie w mocno rozchwianych emocjonalnie europejskich społeczeństwach. Czy okaże się to czynnikiem poważnej zmiany?

W naszej kulturze ludzie odwołują się do katastroficznych symboli, z których chyba najmocniej na naszą wyobraźnię wciąż działa religijna wizja czterech jeźdźców Apokalipsy. Przypomina nam ona, że zwykle nagłe osłabienie struktur bezpieczeństwa i wygody, nazywane kryzysem, „przyciąga” wydarzenia nieprzewidywalne. Wiele wskazuje na to, że chociaż obecna groźba epidemii nie jest na szczęście zagrożeniem dla ludzkości, to wciąż stanowi niebezpieczeństwo. Niesie bowiem ze sobą nieprzewidywalne konsekwencje. Może pogorszyć napiętą po kryzysie finansowym sytuację gospodarczą. Wpłynie prawdopodobnie na reakcje na nadchodzącą właśnie do Europy drugą falę migracyjnego kryzysu – nie liczyłbym na kontynuację tzw. kultury gościnności. Poczucie zagrożenia musi przełożyć się również na wewnętrzną sytuację w poszczególnych państwach UE, która bez tego w niektórych przypadkach wrze.