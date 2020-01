Jan Maciejewski: Camus i Sztuciek

Animowany widelec okazał się jedynym wpływowym spadkobiercą egzystencjalizmu. Filozofii kryzysu i zwątpienia, ale nie w to, czy uda nam się przetrwać, tylko po co mamy to robić. Ostatniej takiej podjętej przez Zachód próby poszukiwania sensu istnienia. Próby podjętej w odpowiedzi na zwątpienie w chrześcijaństwo, które, jak pisał Camus, „przez długie lata było jedyną wspólną nadzieją i jedynym skutecznym puklerzem chroniącym świat Zachodu od nieszczęść, jakie nań spadały”. Użyty czas przeszły definiuje zadanie, jakie stawiali sobie egzystencjaliści. A wyniki plebiscytu na słowo 2019 roku podsumowują efekty ich starań.