Szczepionka na Covid-19. Ile koncerny mogą na niej zarobić?

Akcjonariusze spółek, które pracują nad antidotum liczą, że przyniosą one miliardy przychodów. Prawdopodobnie tak się stanie, jednak nie jest to aż tak lukratywny biznes. W przeciwieństwie do większości leków, szczepionki nie przynoszą wielkich pieniędzy. Przed pandemią Covid-19 globalny rynek wszystkich szczepionek był wart około 24 mld dol. rocznie – wynika z danych portalu Quartz. To bardzo niewielka część całego rynku farmaceutycznego, którego wartość wynosi 1 bln dol. Przykładowo, szczepionki przeciwko grypie generują około 4 mld dol. przychodów rocznie.