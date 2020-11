Ile będą kosztowały szczepionki na Covid-19?

- Nasza szczepionka będzie więc kosztowała tyle samo, co szczepionki na grypę, których ceny wynoszą od 10 do 50 dolarów za dawkę – powiedział Bancel.

Agencja Reutera donosi, że Komisja Europejska chce wynegocjować z Moderną cenę poniżej 25 dolarów za 1 dawkę. Bancel deklaruje, że negocjacje z UE wciąż trwają i są konstruktywne. Umowa o dostawach szczepionek może być gotowa w ciągu kilku dni. Jak na razie spółka zobowiązała się dostarczyć 100 mln dawek do USA, 56 mln do Kanady, 50 mln do Wielkiej Brytanii i 4,5 mln do Szwajcarii. Moderna deklaruje, że może dostarczyć na rynek w 2021 r. od 500 mln do 1 mld szczepionek. Skuteczne szczepienie wymaga wstrzyknięcia dwóch dawek jednej osobie. Skuteczność szczepionki wynosi prawie 95 proc.

