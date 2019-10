Polska-Macedonia Płn. 2:0: Brzęczek ma kredyt

Listopadowe mecze z Izraelem i Słowenią będą dla kadry Brzęczka już tylko grą o pierwsze miejsce w grupie (awansują dwa zespoły) i początkiem przygotowań do mistrzostw Europy. Mimo tak szybkiego awansu jest nad czym pracować i co poprawiać.

Brzęczek podczas konferencji prasowych, jeszcze przed meczem z Łotwą, podkreślał jak wiele wnoszą do zespołu piłkarze wpuszczani z ławki rezerwowych. Prezentował wyliczenia w ilu golach mieli udział i zaznaczał jak często przesądzali o wyniku. Po beznadziejnych wrześniowych spotkaniach brzmiało to jak zawoalowana obrona samego siebie. Z faktami jednak trudno dyskutować. Awans na Euro 2020 zapewnili rezerwowi, albo - innymi słowy - trener przeprowadzając dobre zmiany.

Góralski zaczął być powoływany do kadry przez Adama Nawałkę, był jego zawodnikiem do specjalnych poruczeń. Wchodził na boisko w końcówkach, gdy trzeba było bronić wyniku lub komuś uprzykrzyć życie.

O „mocnych słowach”, które padły w szatni wspominał autor dwóch asyst przy trafieniach Roberta Lewandowskiego - Kamil Grosicki. Z kolei sam kapitan i autor hat-tricka nie zatrzymał się do wywiadów w strefie mieszanej, chociaż zawsze to robił. W niedzielny wieczór Lewandowski przy pierwszym kontakcie z piłką zagrał piętą… przekaz jest dość jasny.

Mecz Krychowiaka

Bohaterem spotkania był jednak Krychowiak. Widać było, że jest w dobrej formie i że granie do przodu, ofensywne, nakręca go i cieszy. Na początku drugiej połowy ładnie obrócił się z piłką i ruszył na bramkę rywali, a niemal 53 tysięcy kibiców na Narodowym jakby go pchało do przodu.

W innej sytuacji kapitalnie zewnętrzną częścią buta podawał do wybiegającego na wolne pole Grosickiego. Jeśli ten mecz miał być odpowiedzią na pytanie, czy warto postawić na Krychowiaka grającego bardziej ofensywnie, odpowiedź jest jednoznaczna - warto. I to bardzo. To jego świetne, dalekie podanie do Lewandowskiego zakończyło się trafieniem Frankowskiego.