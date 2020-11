Wirus atakuje, a Polacy chcą się leczyć sami

Polowanie na poszukiwane sprzęty przeniosło się także do sieci sklepów z elektroniką. – W ostatnim czasie bardzo dobrze się sprzedają pulsoksymetry mierzące poziom nasycenia krwi tlenem. Są polecane m.in. osobom ze schorzeniami układu oddechowego do monitorowania stanu zdrowia, stąd ich rosnąca obecnie popularność, zwłaszcza po doniesieniach, że będą zalecane dla pacjentów covidowych z łagodnym lub bezobjawowym przebiegiem choroby – mówi Jakub Koss, szef działu handlowego RTV Euro AGD.

Pandemia wpływa na sprzedaż elektroniki od wiosny i gruntownie zmienia zwyczaje oraz listę najchętniej wybieranych produktów. Już wiosną mieliśmy do czynienia ze szturmem klientów na takie pozycje jak kamerki internetowe, laptopy, drukarki – co było związane z masowym przestawianiem się zarówno na pracę, jak i naukę w trybie zdalnym. Po lekkim uspokojeniu latem trend przybiera na sile. – Cały czas widzimy zwyżki, porównując miesiące 2020 roku do 2019. – Październik okazał się kolejnym miesiącem z mocnym wzrostem – dodaje Katarzyna Jędrachowicz.

Covid-19 wywraca zwyczaje

Zamknięcie w domach spowodowało boom nie tylko na sprzęt do pracy zdalnej, ale także AGD. Aby izolacja była łatwiejsza do przetrwania, wiele osób zainwestowało w ekspres – już w 2019 r. sprzedało się ich ok. 500 tys. W tym roku sprzedaż również rośnie – w czerwcu w ujęciu rocznym niemal się podwoiła. Jak podaje GfK, w pierwszym półroczu Polska była czwartym co do wielkości rynkiem w Europie. W ujęciu wartościowym wyprzedzają nas tylko Niemcy, Francja i Niderlandy, a za Polską są Wielka Brytania czy nawet Włochy.