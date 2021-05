Polacy zostaną przy e-zakupach, nawet jak minie pandemia

Największe zmiany widać w przypadku sklepów internetowych z żywnością, które od marca do grudnia 2020 r. odnotowały 95 proc. wzrost transakcji online. W pandemicznym roku konsumenci częściej niż dotychczas kierowali się w stronę mniejszych lub nowych e-sklepów oraz chętnie wybierali marki lokalne i krajowe. Choć zaufane platformy miały nadal ogromny udział w dokonywanych zakupach, jak wykazała analiza Barometr E-shopper 2020 39 pro. e-nabywców odkryło jeden lub więcej sklepów online podczas pandemii, a aż 29 proc. konsumentów wybrało nieznanych sobie wcześniej, mniejszych sprzedawców. Wyższa gotowość do poznawania nowych źródeł e-zakupów to szansa dla początkujących przedsiębiorców oraz sklepów, które prowadzą działalność jedynie stacjonarnie. Zgodnie z wynikami opracowania prawie 9 na 10 osób na całym świecie zamierza w przyszłości wydawać pieniądze na nieznanych sobie dotychczas platformach internetowych.

Poniżej dalsza część artykułu