Australia: Rząd finansuje przemysł gazowy. Uczniowie protestują

Australia to jeden z największych na świecie producentów dwutlenku węgla w przeliczeniu na jednego mieszkańca. Kraj oparł się globalnym wezwaniom do zobowiązania się do osiągnięcia celu zerowej emisji netto do 2050 roku, powołując się na ryzyko szkód dla gospodarki.

Zamiast tego Australia inwestuje w technologie, aby wypełnić zobowiązanie Porozumienia Paryskiego do zmniejszenia emisji dwutlenku węgla o 26-28% poniżej poziomu z 2005 r. do 2030 r.