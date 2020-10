Gniazdo gigantycznych szerszeni azjatyckich znalezione w USA

Stanowi entomolodzy planują zniszczenie gniazda w sobotę, w ramach próby wytępienia tych inwazyjnych, olbrzymich owadów, zanim będą miały szansę rozprzestrzenić się dalej. Wstępne plany likwidacji gniazda w piątek zostały odłożone ze względu na niepogodę.

Entomologists have located the first-ever Asian giant hornet nest.



The Washington State Dept. of Agriculture is expected to hold a press conference today at 2 p.m. pic.twitter.com/iDJX1rNKI5