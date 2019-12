Bartoszewski: Greta Thunberg może być nieświadomie wykorzystywana

- Myślę, że Greta Thunberg była autentyczną nastolatką, która przejmuje się sprawami klimatycznymi, ale jak zaczęła mieć jakieś sukcesy na polu międzynarodowym, to za nią mogła ustawić się kolejka ludzi, którzy chcą na tym zarobić - mówił poseł Polskiego Stronnictwa Ludowego. Nawiązywał do wypowiedzi abp. Marka Jędraszewskiego, który pytany w telewizji, czy „ekologizm” jest sprzeczny z nauką Kościoła, powiedział, że jest sprzeczny „z tym wszystkim, co jest zapisane w Biblii, począwszy od pierwszych rozdziałów Księgi Rodzaju”, w której, jak dodał, wyraźnie powiedziane jest „czyńcie sobie ziemię poddaną”.

