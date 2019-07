Sierakowski: PiS to populizm, nie konserwatyzm

Ekologia jest tematem bezpańskim w polskiej polityce?

W dużej mierze tak, dopóki będzie także bezpańska w społeczeństwie. Partie idą za społeczeństwem, a nie – jak kiedyś - przed społeczeństwem. Najlepszym wskaźnikiem jak ważna jest dla wyborców, jest poparcie dla partii, które najwięcej mówiły o ochronie środowiska. Partia Razem czy Zieloni na serio troszczą się o ochronę środowiska, ale nie bez powodu przekłada się to na procenty wyborcze. Z drugiej strony, nie byłoby Zielonych w Koalicji Europejskiej, gdyby nie zauważono, że znaczenie ekologii będzie rosło i warto taką markę mieć przy sobie nawet jeśli dziś to nie dodaje żadnego poparcia. Wiosna zaproponowała program ekologiczny, który jej nie pomógł. Inna sprawa, że od początku był krytykowany nawet przez przychylne osoby. Postulowali zamknięcie kopalń i elektrowni do 2035 roku, to było nie tylko niewykonalne, ale bardzo groźne, bo skąd mielibyśmy nagle zacząć pozyskiwać tę energię? Elektrownie atomowe do tego czasu nie powstaną ani farmy wiatrowe w takiej ilości. Zamknięcie kopalń nie byłoby więc odejściem od węgla, tylko od węgla wydobywanego w Polsce i trzeba byłoby go sprowadzać z Rosji jeszcze bardziej się uzależniając.

Dlaczego lewica porzuciła tematy ekologiczne? SLD nawet nie podejmuje tematu.

Partia Razem jest bez grzechu w tej sprawie, ale też bez wyborców. SLD na pewno wie, co powinien mówić, bo przyspieszony kurs lewicowości przechodzi już od dawna, tylko nikt nie pyta.

A dlaczego PO nie staje po zielonej stronie mocy?

Platforma walczy z PiS-em, a nie z progiem wyborczym, więc szuka głosów raczej w takich tematach jak służba zdrowia czy polityka społeczna. Punktem odniesienia jest Polska powiatowa, a nie Warszawa. Akurat całkiem postępowy okazuje się PSL, bo mocno akcentuje konieczność przejścia na energię odnawialną.

