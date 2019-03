Senat USA odrzuca Green New Deal. "Za" nie głosuje nikt

Senat USA odrzucił rezolucję ws. programu "Green New Deal" wzywającego m.in. do rezygnacji przez USA z korzystania z paliw kopalnych w związku ze zmianami klimatycznymi - informuje Reuters.

Przeciwko rezolucji zagłosowało 57 senatorów - wszyscy Republikanie zasiadający w Izbie oraz dwóch Demokratów (Joe Manchin i Kyrsten Sinema) i jeden senator niezależny (Angus King). 43 Demokratów wstrzymało się od głosu w tej sprawie.

Demokraci zarzucili liderowi większości w Senacie, Mitchowi McConnellowi, że ten poddał sprawę pod głosowanie, by uwypuklić wewnątrzpartyjne podziały w Partii Demokratycznej dotyczące programu Green New Deal oraz wyeliminować debatę na temat rezolucji, która mogłaby być początkiem przeciwdziałania zagrożeniom związanym ze zmianami klimatycznymi.

Rezolucję ws. Green New Deal złożył w Senacie demokratyczny senator Ed Markey. Taką samą rezolucję w Izbie Reprezentantów złożyła Alexandria Ocasio-Cortez.

"Green New Deal" zakłada m.in. całkowite odejście od pozyskiwania energii z paliw kopalnych, ale zawiera również liczne postulaty socjalne, takie jak "gwarancja pracy i płacy minimalnej, urlopów zdrowotnych, płatnych urlopów i zabezpieczenia emerytalnego dla wszystkich mieszkańców USA"; "zapewnienie wszystkim mieszkańcom USA dostępu do wysokiej jakości służby zdrowia; a także tanich i bezpiecznych mieszkań"; "zapewnienie dostępu do wyższej edukacji wszystkim mieszkańcom USA".